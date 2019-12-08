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СМИ опубликовали топ-10 предприятий-загрязнителей воздуха в Украине

Воскресенье, 8 декабря 2019, 14:44

В 2018 году Мариупольский МК им. Ильича, который расположен в Мариуполе, возглавил рейтинг предприятий-загрязнителей воздуха в Украине.

Об этом говорится в исследовании НВ.

Приводим топ-10 предприятий с самыми большими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу в 2018 году.

  1. Мариупольский МК им. Ильича, Донецкая обл., г. Мариуполь — 226,6 тыс. т.
  1. АрселорМиттал Кривой Рог, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог — 208,2 тыс. т.
  1. Бурштынская ТЭЦ (ДТЭК Западэнерго), Ивано-Франковская обл., г. Бурштын — 182,9 тыс. т.

     
  1. Кураховская ТЭС (ДТЭК Востокэнерго), Донецкая обл., г. Курахово — 139,1 тыс. т.
  1. ДТЭК Павлоградуголь, Днепропетровская обл., г. Павлоград — 121,2 тыс. т.
  1. Углегорская ТЭС (Центрэнерго), Донецкая обл., г. Светлодарск — 100 тыс. т.
  1. Днепровский меткомбинат, Днепропетровская обл., г. Каменское — 99 тыс. т.
  1. Запорожская ТЭС (ДТЭК Днепроэнерго), Запорожская обл., г. Энергодар — 98,1 тыс. т.
  1. МК Азовсталь, Донецкая обл., г. Мариуполь — 88,8 тыс. т.

  1. Ладыжинская ТЭС (ДТЭК Западэнерго), Винницкая обл., г. Ладижин — 72,3 тыс. т.

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