СМИ опубликовали топ-10 предприятий-загрязнителей воздуха в Украине

В 2018 году Мариупольский МК им. Ильича, который расположен в Мариуполе, возглавил рейтинг предприятий-загрязнителей воздуха в Украине.

Об этом говорится в исследовании НВ.

Приводим топ-10 предприятий с самыми большими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу в 2018 году.

Мариупольский МК им. Ильича, Донецкая обл., г. Мариуполь — 226,6 тыс. т.

АрселорМиттал Кривой Рог, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог — 208,2 тыс. т.

Бурштынская ТЭЦ (ДТЭК Западэнерго), Ивано-Франковская обл., г. Бурштын — 182,9 тыс. т.





Кураховская ТЭС (ДТЭК Востокэнерго), Донецкая обл., г. Курахово — 139,1 тыс. т.

ДТЭК Павлоградуголь, Днепропетровская обл., г. Павлоград — 121,2 тыс. т.

Углегорская ТЭС (Центрэнерго), Донецкая обл., г. Светлодарск — 100 тыс. т.

Днепровский меткомбинат, Днепропетровская обл., г. Каменское — 99 тыс. т.

Запорожская ТЭС (ДТЭК Днепроэнерго), Запорожская обл., г. Энергодар — 98,1 тыс. т.

МК Азовсталь, Донецкая обл., г. Мариуполь — 88,8 тыс. т.



