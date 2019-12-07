Facebook оштрафовали за обман пользователей

Венгерское агентство по вопросам конкуренции оштрафовало Facebook на 4 миллиона долларов за то, что компания якобы ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии, заявив, что ее услуги являются бесплатными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В пятницу агентство сообщило о наложении штрафа в размере 1,2 миллиарда форинтов (4 млн долларов) - это крупнейший в истории Венгрии штраф, связанный с вопросом защиты прав потребителей.

Антимонопольный орган отметил, что Facebook разместил на своей домашней странице и в справочном центре такие слоганы, как "Бесплатно и каждый может присоединиться", утверждая, что его услуги являются бесплатными.

Правда заключается в том, считает венгерское агентство, что в то время как пользователи не платят деньги, они платили за пользование соцсетями тем, что Facebook собирал и использовал их данные, такие как потребительские предпочтения, интересы и привычки.

Эта информация позволяла Facebook продавать рекламные возможности своим клиентам, причем реклама попадала к потребителям путем размещения их в публикациях пользователей Facebook.

Венгерское агентство заявило, что сообщение о бесплатном использования Facebook "отвлекает внимание потребителей" от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные.

Агентство заявило, что рассчитало штраф на основании не только доходов Facebook от рекламы в Венгрии, но и того, что компания внесла глобальные изменения в лозунги о бесплатных услугах.