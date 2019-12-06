iPhone могут стать полностью беспроводными

Аналитик Мин–Чи Куо, который каждый год дает наиболее точные прогнозы о новинках Apple, сообщил о том, что iPhone могут перейти на полностью беспроводную связь для зарядки и синхронизации устройства.

Об этом пишет 9to5mac.

В 2020 году, предсказывает аналитик, Apple представит четыре модели iPhone с OLED-экраном. Один телефон будет с диагональю 5,4 дюйма, еще два — 6,1 дюйма, самый большой — 6,7 дюйма.

Все устройства будут иметь подключение 5G. Модели будут отличаться используемыми камерами. В первой половине 2020 года Apple также выпустит 4,7-дюймовый iPhone SE 2 с LCD-экраном.

По прогнозу Мин-Чи Куо, в 2021 году Apple выпустит флагманский iPhone без разъема Lightning, который используют в айфонах, начиная с 2012 года. Скорее всего, Apple не станет использовать вместо него разъем USB-C, а перейдет на полностью беспроводную связь для зарядки и синхронизации устройства.

Мин-Чи Куо отметил, что Apple откажется от порта Lightning на одной модели iPhone, а не сразу на всех.

В 2021 году Apple выпустит iPhone SE 2 Plus без кнопки "Домой". По прогнозу аналитика, диагональ экрана устройства будет 5,5 дюйма или 6,1 дюйма. Мин-Чи Куо говорит, что производитель может установить Touch ID в боковую кнопку питания. При этом Face ID в этом устройстве не будет, отметил аналитик.