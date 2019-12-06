Нацбанк упростил кредитования ФОПов в банках

Национальный банк принял постановление, которым ввел новый подход к оценке кредитного риска физических лиц-предпринимателей при принятии решений о выдаче им кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Изменениями, в частности, предусматривается, что для оценки ФОПов банки смогут использовать портфельный подход - правило будет распространяться на все кредиты ФОПам до 5 млн грн.

"На практике это означает, что ключевым фактором оценки рисков заемщиков будет своевременность погашения долга. Так, пока заемщики не будут допускать просрочек по своим обязательствам, предоставленные им кредиты будут считаться качественными", - пояснили в НБУ.

В Нацбанке заявили, что новое постановление упростит банкам процесс выдачи кредитов ФОПам и должно способствовать расширению кредитования малого и среднего бизнеса.

"Это один из шагов в нужном направлении и логическое продолжение работы по активизации кредитования, которое обеспечит устойчивый экономический рост", - заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Экономическая правда