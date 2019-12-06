Маркарова рассказала о планах по сокращению госдолга

Министерство финансов привело соотношение госдолга к ВВП 60% и планирует уменьшить этот показатель до 50% в 2020 году.

Об этом заявила глава Минфина Оксана Маркарова во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает liga.net.

Министр отметила, что на государственный и гарантированный государством долг Украины исторически влияли различные факторы, в том числе - валютные колебания в 2013-2015 годах, которые привели к тому, что госдолг составлял 80% ВВП.

"В этом году мы уменьшили наш долг до менее чем 60% и в следующем году в наших планах уменьшить его до цифры, которая будет меньше 50%", - подчеркнула Маркарова.

По ее словам, в начале 2020 года стратегию по управлению госдолгом обновят на более длительный период.

"Более 10% расходов в 2024 году должно идти на обслуживание долга. Мы будем удлинять средний срок, мы будем увеличивать гривневую долю нашего долга, и она должна быть более 50% для того, чтобы риски от любых валютных колебаний меньше сказывались на долге", - рассказала Маркарова.

Она подчеркнула, что цель по снижению соотношения госдолга к ВВП - менее 40% на конец 2024 года.

"Таким образом, долговая политика перейдет из разряда вопросов рисковых и проблемных в русло нормального обсуждения средств для финансирования дальнейшего роста Украины", - добавила министр.