Укравтодор показал первые результаты взвешиваний на дорогах

За 1 месяц площадка взвешивания грузовиков на трассе Киев-Чоп зафиксировала более 200 фактов нарушения габаритно-весовых ограничений, рекорд поставила фура, которую 9 раз фиксировали со средней перегрузкой более 21 тонну.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодор.

Первые площадки системы взвешивания в движении WiM были запущены в конце сентября 2019 года.

"Система WiM ведет круглосуточное наблюдение, ее нельзя обойти, или объехать. Мы каждую секунду получаем данные о каждом нарушении - включая распознавание номерных знаков и все другие параметры.

Сейчас Укравтодор отрабатывает систему оперативного информирования Укртрансбезопасности для того, чтобы нарушение было мгновенно прекращено. Цена таких перегрузок - увеличение разрушения дороги в 10 и более раз", - отметил руководитель Укравтодор Александр Кубраков.

По словам главы Укравтодора, такая статистика отныне будет публиковаться еженедельно.

"Уже сейчас мы видим высокую эффективность системы WiM: в 2017 году было выявлено 11 345 транспортных средств с нарушением габаритно-весовых параметров, на которые наложены штрафные санкции, тогда как сейчас мы уже говорим о, как минимум, 1000 нарушений за 1 месяц.

И это только на въездах в Киев, - подчеркнул он.

По словам начальника отдела интеллектуальных транспортных систем Государственного агентства автомобильных дорог Андрея Вознюка, больше перегруженных грузовиков движутся в ночное время.

Из 200 перегруженных грузовиков, 100 двигались с перегрузкой более 150%, только 3 имели действующий разрешение на грузовые перевозки на участке дороги, и только 1 транспортировал столько, сколько задекларировал.

Справка:

Укравтодор реализует пилотный проект по запуску 6 площадок взвешивания в движении на ключевых въездах в город Киев.

Запуск первых площадок является результатом сотрудничества Укравтодор с Международным банком реконструкции и развития.

Цель системы WiM - фиксировать нарушения габаритно-весовых ограничений, которые являются одной из ключевых причин преждевременного разрушения дорожного покрытия.

Подробнее о системе: http://wim.in.ua/