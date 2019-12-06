Все разделы
Укр / Рус

На Харьковщине работники лесхоза незаконно вырубили деревьев на более 5,5 миллионов гривен

Пятница, 6 декабря 2019, 12:54

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 11 должностным лицам ГП "Балаклейское лесное хозяйство" из-за нанесения государству ущерба на сумму более 5,5 миллинов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура установила, что должностные лица лесхоза "совершили растрату вверенного им имущества - 475 деревьев - путем их незаконной вырубки на территории лесного господартсва.

 
 

В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 5,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 декабря правоохранители провели обыски по месту нахождения лесхоза и проживания должностных лиц госпредприятия.

Прокуратура сообщила о подозрении по ч.5 ст.191 УК (растрата госимущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц): директору госпредприятия, трем лесничим, двум старшим мастерам леса и трем мастерам леса.

"Кроме того, еще одному мастеру леса сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины. А другому мастеру леса сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 УК Украины", - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от должностей, продолжается досудебное расследование.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

прокуратура Харков

powered by lun.ua
Материалы по теме
Жеваго объявили в международный розыск 3 декабря 2019, 11:19
Мошенники продали в Украине фейковых акций Tesla на 12 миллионов 26 ноября 2019, 09:28
Прокуратура разоблачила схему завладения недвижимостью ВТБ Банка на 96 миллионов 18 ноября 2019, 16:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!