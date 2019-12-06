На Харьковщине работники лесхоза незаконно вырубили деревьев на более 5,5 миллионов гривен

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 11 должностным лицам ГП "Балаклейское лесное хозяйство" из-за нанесения государству ущерба на сумму более 5,5 миллинов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура установила, что должностные лица лесхоза "совершили растрату вверенного им имущества - 475 деревьев - путем их незаконной вырубки на территории лесного господартсва.

В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 5,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 декабря правоохранители провели обыски по месту нахождения лесхоза и проживания должностных лиц госпредприятия.

Прокуратура сообщила о подозрении по ч.5 ст.191 УК (растрата госимущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц): директору госпредприятия, трем лесничим, двум старшим мастерам леса и трем мастерам леса.

"Кроме того, еще одному мастеру леса сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины. А другому мастеру леса сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 УК Украины", - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от должностей, продолжается досудебное расследование.

Экономическая правда