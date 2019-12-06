Новую программу МВФ Украина выполнит до конца — Маркарова

Кабинет министров намерен выполнить все пункты новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, поэтому переговоры продолжаются так долго.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Новую программу на 3 года нельзя обсудить за несколько лет ... потому что мы говорим с вами о той программе, которую мы планируем выполнять, которая есть в наших планах, с реалистичными сроками.

Потому что в этот раз мы должны не просто начать выполнять новую программу и прекратить, как это было много раз, или начать выполнять и отказаться. Мы должны ее выполнить и выйти из нее и иметь экономику в таком состоянии, чтобы не нуждаться в МВФ", - сказала Маркарова.

Сейчас Кабмин продолжает переговоры с МВФ о новой 3-летней кредитной программе сотрудничества.

Ранее Маркарова заявляла, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 обеспечивала себя сама.

Экономическая правда