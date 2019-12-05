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Строительство метро в Харькове: Рада поддержала привлечение 320 миллионов евро

Четверг, 5 декабря 2019, 18:29

Верховная Рада на заседании в четверг ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком по привлечению кредитного финансирования на строительство станций третьей ветки метро в Харькове.

Такое решение поддержали 337 народных депутатов.

В частности, депутаты одобрили выделение 160 млн евро ЕИБ на проект "Продолжение третьей линии метрополитена в Харькове". Еще 160 млн евро должен предоставить ЕБРР, остальные средства заплатят из городского бюджета Харькова.

В рамках проекта планируют построить 2 станции метро - "Державинская" и "Одесская" и новое электродепо на 100 вагонов. Также предполагается покупка нового подвижного состава поезда метро.

В Минфине заявили, что реализация проекта будет способствовать развитию сети общественного транспорта и повысит уровень комфорта для каждого жителя Харькова.

Напомним:

Горсовет Харькова переименовал станцию метро "Московский проспект" на "Турбоатом".

Экономическая правда

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метрополитен Харков

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