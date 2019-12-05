Гонтарева попала в топ-16 женщин, которые вдохновляют читателей Financial Times

Бывший руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева попала в топ-16 женщин, которые вдохновляют, по версии читателей Financial Times.

Источник: Financial Times

Дословно: "Каждый декабрь Financial Times посвящает специальное издание журнала FT Weekend Magazine самым влиятельных женщинам года со всего мира.

Мы просили вас рассказать нам о женщинах, которые вдохновили вас, – вот список".

Детали: Издание отмечает, что обнародованный перечень не является исчерпывающим, поскольку каждый год некоторые женщины, которых хотели бы показать, оказываются недоступными для интервью или для написания колонки.

Издание получило более 100 номинаций женщин, которые, по мнению читателей, открыли новые возможности в 2019 году или привлекли внимание к некоторым из наиболее важных проблем нашего времени. Из них отобрали 16 женщин, которые выделялись.