В лесхозах Житомирской области обыски из-за незаконной вырубки на экспорт

Нацполиция вместе с сотрудниками управления СБУ в Житомирской области проводит обыски на территории нескольких лесоперерабатывающих предприятий в деле о незаконной вырубке леса на экспорт.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что обыски также проводятся по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

"Предварительно установлено, что должностные лица лесохозяйственных предприятий коммунальной и государственной форм собственности области, злоупотребляя служебным положением и действуя по предварительному сговору с рядом частных обществ, в течение 2019 года организовывали незаконные порубки.

Лес транспортировался на пилорамы, где обрабатывался и складировался для отправки за границу", - говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что, по приблизительным подсчетам, противоправная деятельность нанесла ущерб в сумме нескольких миллионов гривен.

"Досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет", - отметили в полиции.

Во время 12 обысков установили, что часть лесопродукции, на которую суд уже наложил арест, подготовлена ​​к транспортировке. Во время следственных действий изъяли документацию.

Экономическая правда