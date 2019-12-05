В лесхозах Житомирской области обыски из-за незаконной вырубки на экспорт
Нацполиция вместе с сотрудниками управления СБУ в Житомирской области проводит обыски на территории нескольких лесоперерабатывающих предприятий в деле о незаконной вырубке леса на экспорт.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что обыски также проводятся по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
"Предварительно установлено, что должностные лица лесохозяйственных предприятий коммунальной и государственной форм собственности области, злоупотребляя служебным положением и действуя по предварительному сговору с рядом частных обществ, в течение 2019 года организовывали незаконные порубки.
Лес транспортировался на пилорамы, где обрабатывался и складировался для отправки за границу", - говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что, по приблизительным подсчетам, противоправная деятельность нанесла ущерб в сумме нескольких миллионов гривен.
"Досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет", - отметили в полиции.
Во время 12 обысков установили, что часть лесопродукции, на которую суд уже наложил арест, подготовлена к транспортировке. Во время следственных действий изъяли документацию.
Экономическая правда
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