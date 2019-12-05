У чиновников Львовобллеса прошли обыски: незаконно рубили лес на экспорт
Западное региональное управление Госпогранслужбы совместно с СУ ГБР во Львове провели обыски в рамках расследования о возможных неправомерных действиях должностных лиц Львовобллеса, которые осуществляли вырубку древесины на экспорт.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Отмечается, что обыски провели во Львове, Стрые и Славском при поддержке бойцов спецподразделения "Дозор" в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 191 УК "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".
"Расследование проводится в отношении возможных неправомерных действий должностных лиц Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства,которые по предварительному сговору с лесохозяйственными предприятиями Львовской области осуществляли вырубку древесины на экспорт.
Во время обысков изъято служебную документацию по вырубке, учету и реализации древесины для экспорта за пределы Украины. Продолжаются мероприятия досудебного расследования", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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