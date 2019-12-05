В Кабмине анонсировали общения с госорганами через мессенджеры
Кабмин планирует запустить возможность общаться с государственными органами через мессенджеры, также правительство запускает пилот, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.
Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
По его словам, возможность общения с госорганами через мессенджеры удешевит стоимость одного контакта для бюджета и позволит обслуживать граждан качественнее.
"Мы запускаем пилот, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.
Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию", - написал министр.
"Самое прекрасное в чатах то, что так можно контролировать качество ведения диалога.
В отличие от телефонного звонка, бумажного ответа или визита, мы можем настраивать алерты и отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников", - добавил он.
По словам Дубилета, на днях запустили первые чат-консультации для Министерства соцполитики. В ближайшие месяцы в Кабмине хотят охватить все основные направления.
Экономическая правда
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