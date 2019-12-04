Правительство одобрило допуск частных локомотивов на железную дорогу

Кабинет министров принял постановление "О реализации пилотного проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельными маршрутами на железнодорожных путях общего пользования".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания правительства, передает пресс-служба министерства.

Мининфраструктуры будет определять условия проведения пилотного проекта, участки железнодорожной инфраструктуры общего пользования и участников пилотного проекта.

"Допуск частной тяги к работе позволит частично решить вопрос дефицита тягового подвижного состава "Укрзализныци" и протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков", – сказал министр.

"Также это позволит отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре, исследовать вопросы организации безопасности движения при эксплуатации частных поездных формирований на железнодорожной сети общего пользования", – отметил Криклий.

По его словам, Мининфраструктуры уже имеет предложения от компаний на участие в пилотном проекте, представители бизнеса выразили готовность закупить необходимый подвижной состав и провести обучение машинистов.

Криклий добавил, что кроме решения проблемы нехватки тягового подвижного состава, участие в пилотном проекте позволит потенциальным будущим частным перевозчикам протестировать готовность компаний к открытию рынка железнодорожных перевозок.

Ожидается, что результаты пилотного проекта будут учтены при разработке подзаконных актов для имплементации положений нового закона "О железнодорожном транспорте Украины".

По данным Мининфраструктуры, дефицит магистральных тепловозов и электровозов "Укрзализныци", которая сейчас является монополистом на этом рынке, приводит к неспособности удовлетворения потребностей в грузовых перевозках, что в свою очередь негативно влияет на конкурентоспособность отечественных предприятий, а также на всю экономику Украины.

Напоминаем:

В "Укрзализныце" заявили, что компания поддерживает имплементацию задач президента Владимира Зеленского и Кабинета министров по либерализации рынка тяги, хотя ранее в УЗ всячески уходили от практической реализации проекта.

Одним из участников пилота может стать Ferrexpo, передает ЦТС.

По оценкам Ferrexpo, для частной тяги на маршрутах перевозки окатышей в порт Пивденный компании понадобится 10-12 мощных локомотивов.

Ранее в холдинге ДТЭК предлагали реализовать эксперимент по внедрению частной железнодорожной тяги на 69-километровом участке между Запорожской ТЭС и станцией Таврическ.

Для этих целей компания уже получила первый локомотив.

А крупнейший частный ж/д оператор Украины компания "Лемтранс" хотела бы реализовать пилотный проект по использованию приватной локомотивной тяги на 250-километровом участке для перевозок угля.

Экономическая правда