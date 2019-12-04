Кабмин частично разблокировал субвенции городам на развитие: получат 32% от плана

Кабинет министров частично разблокировал выделения средств субвенции соцэкономразвития городам.

Такое решение было принято в среду на заседании правительства.

Кабмин обновил перечень проектов, которые получат финансирование за счет субвенции, резко сократив его.

Так, если предварительно планировалось выделить 2,5 млрд грн субвенции, то теперь города получат 790 млн грн.

"Общий объем субвенции был уменьшен на 1,7 млрд грн, значительное количество объектов исключено. Например, исключено 50% бюджетов органов местного самоуправления, из них большинство - ОТГ. Во многих случаях объемы субвенции значительно уменьшены, в отдельных случаях до 2-3 тыс грн", - говорится в выводах Ассоциации городов Украины, с которыми ознакомилась ЭП.

Также для распределения характерен другой факт - названия конкретных населенных пунктов заменили районные бюджеты. Это расширяет возможности РГА по своему усмотрению использовать средства субвенции, но ограничивает сельские, поселковые, городские советы в районах на получение этой субвенции, говорится в выводах АГУ.

При этом в одном из документов нет объяснений, по каким критериям одни проекты оставались в списке, а другие выпали из него.

По мнению экспертов Секретариата Кабмина, такой избирательный подход может нести ряд рисков и негативных последствий.

Во-первых, если города заключили договоры со строительными организациями, начали ремонт или строительство, то "возникают обязательства, не подтвержденные ресурсом, и такие работы не будут завершены", говорится в официальных выводах Секретариата.

Во-вторых, распределение средств на дешевые товары короткого срока потребления (спортивной формы, инвентаря, канцелярии и др) приведет к распылению средств и не будет способствовать развитию региональных экономик.

Финансирование началось после четырехмесячного задержки, причиной которой был руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в конце июля.

Летом правительство задержало городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

По данным Госказначейства в январе-октябре этого года в рамках ГФРР было выделено 2,2 млрд грн из 7,7 млрд грн запланированных.

Офис президента объяснял, что попросил правительство остановить финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски.

Галина Калачева, ЭП