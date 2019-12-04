"Надра Украины" потеряли газовое месторождение из-за долга в 8 гривень

Окружной административный суд Киева признал законным отказ Государственной службы геологии и недр продлить действие спецразрешения дочернему предприятию НАК "Надра Украины" "Захидукргеология" на работы на газовом месторождении в Ивано-Франковской области, из-за налогового долга в 8,48 гривень.

Соответствующее решение суд принял 25 ноября, сообщают "Наші Гроші".

Из материалов заседания известно, что "Захидукргеология" еще в 2006 году получила на пять лет специальное разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку Волосянской площади в Ивано-Франковской области. Речь шла о поиске и добыче нефти и природного газа.

Позже срок действия разрешения продолжили до декабря 2016 года. За три месяца до окончания действия спецразрешения - 29 августа 2016 года, "Захидукргеология" подала в Госгеонедра документы для продолжения работ на Волоснянський площади.

Но получили отказ, так как Держеонадра получили от центрального офиса Государственной фискальной службы информацию, что на 1 сентября 2016 у дочернего предприятия "Надра Украины" была налоговая задолженность в размере 8,48 грн.

Наличие долга перед бюджетом за отчетный период было нарушением условий, при которых выдавалось специальное разрешение на газовое месторождение.

После этого "Захидукргеология" обратилось в суд, где показала справки налоговой по месту регистрации - Галицкой ОГНИ Главного управления ДФС во Львовской области, об отсутствии задолженности.

Но суд не принял их во внимание, так как документы были предоставлены с сопроводительным письмом с февраля 2017 года, после рассмотрения Госгеонедрами вопроса о продлении действия спецразрешения.

Поэтому суд принял решение отказать "Захидукргеология" в иске по признанию противоправным отказ Госгеонедра и обязать ее продлить действие спецразрешения.