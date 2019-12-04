В Кабмине предлагают узаконить дистанционную занятость и гибкий рабочий день

Кабмин планирует провести реформу сферы занятости, среди инициатив, которые правительство предлагает закрепить законом - гибкий режим рабочего времени, дистанционная занятость и работа из дома.

Об этом на брифинге 3 декабря заявил министр экономики Тимофей Милованов, передает Правительственный портал.

"В Украине будет проведена реформа занятости - стандарты защиты работника будут выполнены. Нужно убрать советские забюрократизированные нормы", - сказал министр.

По его словам, в новом законе будут четко прописаны признаки трудовых отношений, "потому что на сегодня работники не защищены от злоупотреблений из-за отсутствия норм законодательства".

"Гибкий режим рабочего времени, дистанционная занятость, работа из дома - это некоторые из тех инициатив правительства, которые мы предлагаем закрепить законом. Важно еще больше защитить фундаментальные права работников, чтобы они могли отстаивать свои права", - подчеркнул Милованов.

"На самом деле, нововведений немного, поскольку многое уже давно используется на рынке труда, но не было подкреплено законодательно. Например, регулирование выплат по больничным остается в такой же редакции, как сегодня, а вот отпуск за свой счет можно будет взять и на 30 дней, тогда как сейчас - только на 15 дней.

Работник и работодатель должны заключать трудовой договор только в письменной форме, а выплата заработных плат должна осуществляться исключительно в денежной форме, а не товаром, как было в советские времена.

Такого наследия у нас еще достаточно, но, например, администрирование труда становится более не актуальным в эпоху развития цифровых технологий", - заявили в правительстве.

Глава Минэкономики добавил, что трудовые книжки не отменяются, но вся информация о занятости человека будет содержаться в онлайн-реестре и будет доступна для работника в любой момент.

Кроме этого, по его словам, новое законодательство будет более надежно защищать от увольнения лиц с инвалидностью, пенсионеров, беременных женщин и тех, кто находится в декретных отпусках.

"Мы хотим усложнить, а в идеале, вообще исключить случаи, когда под условием фиктивных реорганизаций компаний или учреждений увольняют социально незащищенных лиц.

Поэтому хотим законодательно защитить всех работников, а увольнение беременных женщин сделать невозможным", - сказал министр.

Экономическая правда