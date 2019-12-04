На зимние праздники Укрзализныця назначила 19 дополнительных поездов
Среда, 4 декабря 2019, 11:32
На новогодние и рождественские праздники Укрзализныця назначила 19 дополнительных поездов и продолжила маршрут 7 поездов для удобства пассажиров.
Об этом сообщает официальный сайт УЗ.
Всего в зимних праздников Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных поездов.
В частности, назначены следующие дополнительные поезда:
Кроме этого, на праздничные даты продлены маршруты семи поездов:
Напомним, 15 ноября УЗ назначила 6 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.
Экономическая правда
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