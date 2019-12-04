В Украине запустили перевод средств в мессенджере Viber

Компании Mastercard и Rakuten Viber в партнерстве с NeoPlay и Edenlab представили сервис денежных переводов Moneytou, который позволяет переводить деньги непосредственно во время общения в приложении Viber.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для перевода средств не нужно вводить номер карты получателя - достаточно, чтобы получатель был среди контактов в Viber или знать его номер телефона.

Перевести деньги в Viber могут держатели карт любого украинского банка, которые пользуются мессенджером, зарегистрированным на номер украинского мобильного оператора.

Ранее в этом году сервис был запущен в Венгрии, и теперь Украина стала второй страной в мире, где доступен Moneytou.

"В дальнейшем география сервиса расширится и на другие страны Европы, в частности на Румынию, Сербию и Болгарию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сервис Moneytou интегрирована технология Mastercard Send и цифровой кошелек Masterpass, к которому можно добавить платежные карты любых украинских банков, различных платежных систем.

Для того, чтобы перевести средства через Viber с Moneytou, отправителю необходимо:

В окне чата нажать кнопку Gif + и выбрать сервис Moneytou; Нажать "Отправить перевод" и выбрать карту в цифровом кошельке Masterpass, с которой осуществляется перевод; Ввести необходимую сумму перевода и отправить средства; Подтвердить отправку сообщения получателю о поступлении средств.

Для того, чтобы получить средства через Viber с Moneytou, пользователю необходимо:

Открыть сообщение о поступлении средств в чате; Выбрать карточку в кошельке Masterpass для зачисления средств; Средства автоматически зачислятся на выбранную карточку.

"Если пользователь уже имеет цифровой кошелек Masterpass, зарегистрированный на тот же номер телефона, и приложение Viber, после подтверждения сервис автоматически предоставит доступ к карте в кошельке.

Создать цифровой кошелек как получатель, так и отправитель могут непосредственно в мобильном приложении Viber: для этого необходимо лишь один раз ввести данные платежной карты во время первого получения или перевода средств", - говорится в сообщении.

Комиссия составляет 5 грн + 1% от суммы перевода. Максимальная сумма одного перевода - 14 900 грн.

Экономическая правда