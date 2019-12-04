МВД и Минобороны не успевают осваивать средства на нацбезопасность

Расходы из общего фонда госбюджета на нацбезопасность и оборону за первые 3 квартала 2019 года было осуществлено в полном объеме на сумму 142,4 млрд грн, при этом по состоянию на 1 октября остатки неиспользованных средств общего фонда на счетах главных распорядителей средств в сфере обороны составляли 12,1 млрд грн.

Об этом говорится в информационном письме Министерства финансов, который обнародовал проект "Марлин".

Больше всего средств не успевают осваивать в Минобороны - 6,9 млрд грн и в системе органов МВД - 3,9 млрд грн. Другие органы в сфере безопасности за три квартала не успели освоить 1,3 млрд грн.

Минфин акцентирует внимание, что за распорядителями средств в сфере безопасности накопились существенные дебиторские долги, которые по состоянию на 1 октября составляют 19,4 млрд грн, из которых:

11,6 млрд грн - по Минобороны;

4,1 млрд грн - по системе органов МВД;

2,6 млрд грн - по Минэкономразвития (на развитие оборонной промышленности);

1,1 млрд грн - по другим органам.

В Минфине отмечают, что общий ресурс на национальную безопасность и оборону Украины в этом году вырос до 212 миллиардов гривен (5,4% ВВП). В прошлом году такой ресурс был на 20,3 млрд гривен меньше.

Экономическая правда