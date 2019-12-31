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Нафтогаз не ведет переговоры о прямых поставках газа из РФ – Коболев

Вторник, 31 декабря 2019, 17:28
 

Нафтогаз пока не ведет переговоров с российским Газпромом о прямых поставках газа в Украину из России, но в будущем это может произойти.

Об этом на брифинге заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

"Что касается импорта газа, пока мне трудно предвидеть, по этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этому разговору сможем вернуться. Пока Нафтогаз такие переговоры не ведет", - подчеркнул он.

Глава правления Нафтогаза назвал маловероятным то, что РФ будет участвовать в модернизации украинской ГТС.

"Финансовых доходов нового Оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства, будет вполне достаточно для ее модернизации в той части, в которой эта модернизация будет нужна. Поэтому я, честно говоря, такого варианта (привлечение РФ - ред.) не ожидаю", - сказал он.

Напомним:

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" 2,9 млрд долларов присужденных Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.

Экономическая правда

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Нафтогаз газ Коболев Россия

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