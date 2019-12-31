Нафтогаз не ведет переговоры о прямых поставках газа из РФ – Коболев
Нафтогаз пока не ведет переговоров с российским Газпромом о прямых поставках газа в Украину из России, но в будущем это может произойти.
Об этом на брифинге заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.
"Что касается импорта газа, пока мне трудно предвидеть, по этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этому разговору сможем вернуться. Пока Нафтогаз такие переговоры не ведет", - подчеркнул он.
Глава правления Нафтогаза назвал маловероятным то, что РФ будет участвовать в модернизации украинской ГТС.
"Финансовых доходов нового Оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства, будет вполне достаточно для ее модернизации в той части, в которой эта модернизация будет нужна. Поэтому я, честно говоря, такого варианта (привлечение РФ - ред.) не ожидаю", - сказал он.
Напомним:
НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" 2,9 млрд долларов присужденных Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua