Транзит газа по украинской территории в 2020 году может составить 75 миллиардов кубометров – глава Нафтогаза

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев ожидает, что объем транзита газа по украинской территории в 2020 году может достичь 75 млрд кубометров.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на ​​вопросы журналистов.

"Я ожидаю, что в следующем году Северный поток-2 ввести в эксплуатацию не удастся. Мне трудно комментировать технологический прогресс РФ, но по инофрмации, которой я владею, у РФ пока нет судна, которое могло бы достроить Северный поток-2. Если это предположение верно, то в таком случае я бы ожидал, что объем транзита по украинской территории может достичь 75 млрд кубометров", - подчеркнул Коболев.

"Действующий текущий транзит - это примерно 90 млрд, Турецкий поток - это минус 15 млрд, остается 75 млрд. Поэтому я бы ожидал примерно на этом уровне", - добавил он.

Напомним: