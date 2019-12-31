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Японская авиакомпания дарит 50 тысяч билетов на внутренние рейсы

Вторник, 31 декабря 2019, 12:55
 

Японский авиаперевозчик Japan Airlines дарит 50 тысяч билетов иностранным туристам на внутренние рейсы с 1 июля по 30 сентября 2020 года.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что такой акцией в Японии хотят привлечь интерес туристов увидеть менее посещаемые части страны и снять часть напряжения с Токио, где с 24 июля по 9 августа будут проходить летние Олимпийские игры.

Чтобы получить бесплатные билеты, иностранцы должны быть зарегистрированы в программе Mileage Bank - она ​​предлагает пассажирам Japan Airlines получать баллы за рейсы, которые затем можно использовать для бронирования бесплатных полетов.

"Japan Airlines рекомендует выбрать четыре местных направления из аэропортов Ханеда в Токио, Итами или Кансай в Осаке. Заявку на получение бесплатных билетов может оставить компания друзей или родственников до 4 человек. Турист узнает, получил ли он бесплатный билет и куда, за несколько дней до отлета", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию авиакомпания опубликует в начале января, а регистрацию откроет в конце февраля.

Экономическая правда

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Япония авиа

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