Нацбанк обнародовал план проверок банков в 2020 году

В 2020 году Нацбанк запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что в следующем году НБУ также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли 45 банков:

в I квартале: Укргазбанк, Аккордбанк, Банк Сич, КИБ, РВС Банк, Украинский Капитал, Айбокс Банк, Поликомбанк, ЕПБ, БТА Банк;

во II квартале : Львов, Пиреус Банк МКБ, Первый Инвестиционный Банк, Банк Форвард, Мисто Банк, СЕБ Корпоративный Банк, Кредитвест Банк, Укрбудінвестбанк, Банк 3/4, Земельный Капитал, Расчетный Центр, Банк Фамильный, Банк Траст-Капитал, Альпари Банк;

: Львов, Пиреус Банк МКБ, Первый Инвестиционный Банк, Банк Форвард, Мисто Банк, СЕБ Корпоративный Банк, Кредитвест Банк, Укрбудінвестбанк, Банк 3/4, Земельный Капитал, Расчетный Центр, Банк Фамильный, Банк Траст-Капитал, Альпари Банк; в III квартале : ПриватБанк, Альфа-Банк, Банк Восток, МТБ Банк, Аркада, Клиринговый дом, Кристалбанк, АП Банк, МетаБанк, Асвио Банк, Банк Кредит Днепр, Юнекс Банк, Окси Банк, Банк Портал;

: ПриватБанк, Альфа-Банк, Банк Восток, МТБ Банк, Аркада, Клиринговый дом, Кристалбанк, АП Банк, МетаБанк, Асвио Банк, Банк Кредит Днепр, Юнекс Банк, Окси Банк, Банк Портал; в IV квартале: ОТП Банк, Мегабанк, Альтбанк, Банк инвестиций и сбережений, МИБ, Полтава-банк, Радабанк.

"Вместе с тем с 1 июля 2020 года в пределах проекта "сплит" Национальный банк начнет выездные проверки небанковских финучреждений в соответствии с графиком, утвержденным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что за 2019 год департамент выездных проверок банков осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков.

Экономическая правда