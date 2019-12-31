Нацбанк обнародовал план проверок банков в 2020 году
В 2020 году Нацбанк запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что в следующем году НБУ также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.
В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли 45 банков:
- в I квартале: Укргазбанк, Аккордбанк, Банк Сич, КИБ, РВС Банк, Украинский Капитал, Айбокс Банк, Поликомбанк, ЕПБ, БТА Банк;
- во II квартале: Львов, Пиреус Банк МКБ, Первый Инвестиционный Банк, Банк Форвард, Мисто Банк, СЕБ Корпоративный Банк, Кредитвест Банк, Укрбудінвестбанк, Банк 3/4, Земельный Капитал, Расчетный Центр, Банк Фамильный, Банк Траст-Капитал, Альпари Банк;
- в III квартале: ПриватБанк, Альфа-Банк, Банк Восток, МТБ Банк, Аркада, Клиринговый дом, Кристалбанк, АП Банк, МетаБанк, Асвио Банк, Банк Кредит Днепр, Юнекс Банк, Окси Банк, Банк Портал;
- в IV квартале: ОТП Банк, Мегабанк, Альтбанк, Банк инвестиций и сбережений, МИБ, Полтава-банк, Радабанк.
"Вместе с тем с 1 июля 2020 года в пределах проекта "сплит" Национальный банк начнет выездные проверки небанковских финучреждений в соответствии с графиком, утвержденным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг", - говорится в сообщении.
В НБУ добавили, что за 2019 год департамент выездных проверок банков осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков.
Экономическая правда
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