Все разделы
Укр / Рус

Украина с начала года снизила добычу газа

Понедельник, 30 декабря 2019, 10:00
 

Добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2019 года снизилась на 0,8% (на 152,2 млн кубов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 18,915 млрд кубометров.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды.

По расчетам агентства, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за 11 месяцев снизили добычу газа на 2,2% (на 329,8 млн куб. м) – до 14,722,2 млрд кубометров.

В т.ч. числе АО "Укргазвыдобування" обеспечило добычу 13 млрд 653,3 млн куб. м (-2,9%), ПАО "Укрнафта" – 1,62 млрд кубометров (+8,1%), ПАО "Черноморнафтогаз" – 6,5 млн кубов газа (-10,3%).

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-ноябре нарастили добычу газа на 4,4% (на 177,6 млн куб. м) – до 4,193 млрд кубометров.

Как сообщалось, Украина в 2018 году увеличила добычу природного газа на 0,5% (106,3 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 20,897 млрд кубометров.

В июле текущего года "Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине.

До этого руководитель газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил, что стратегию 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа в 2020 году до 20 млрд кубометров в год, невозможно реализовать.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укргаздобыча компании газ

powered by lun.ua
Материалы по теме
В "Укргаздобыче" прошел обыск 29 ноября 2019, 15:20
Государство "сорит" деньгами: как "Укргаздобыча" может потерять полмиллиарда из-за странной кредитной истории 31 октября 2019, 09:00
Верховный Суд остановил выполнение постановления о взыскании 215 миллионов с "Укргаздобычи" 23 октября 2019, 16:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!