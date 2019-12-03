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Рада сделала шаг к повышению цен на сигареты

Вторник, 3 декабря 2019, 20:06

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за скандальный законопроект 1210 о повышении акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Об этом сообщает сайт парламента.

Автор инициативы глава парламентского комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев. За документ проголосовали 232 народных депутата. 

Бизнес-сообщество ранее  раскритиковало законпроект - бизнес беспокоят высокие штрафы, расширение базы налогообложения рентой и изменения по акцизам.

Напомним:

Законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" зарегистрировали в Верховной Раде 30 августа.

Комитет рекомендовал к первому чтению принять альтернативный 1210-1, но все заблокировалось через одиозность документа.

В интервью ЭП министр финансов Оксана Маркарова заявила, что наличие BEPS в законопроектах №1209 и №1210 - лишь одна из причин их критики.

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Экономическая правда

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