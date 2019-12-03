Стало известно, как и когда заработает Фонд национального богатства

В Министерстве экономики изучают модель централизованного управления государственными активами через Фонд национального богатства, запуск состоится в 2020 году.

Об этом сообщил замминистра экономики Павел Кухта в интервью ЭП.

"К началу января мы должны представить список компаний, где государство по закону не сможет продавать более чем 50% + 1 акцию. Эти активы будут оставаться в основном в государственной собственности, в них можно будет привлекать миноритарных инвесторов.

Эти государственные предприятия должны составить базу для создания централизованной структуры по управлению государственными активами. Я говорю о создании Фонда национального богатства", - сказал Кухта.

Кухта сообщил, что модель такого холдинга еще разрабатывается и будет представлена позже.

"В целом идея очень проста. Мировой опыт показывает, что централизованное управление государственным корпоративным сектором эффективнее, чем децентрализованное, разбросанные по министерствам.

Централизованное управление - это современный тренд. Мировая практика показывает: если активами управляет коммерческая структура вроде Kemasik в Сингапуре или "Самрук-Казына" в Казахстане, то процесс управления становится деполитизированным и более эффективным с финансовой точки зрения.

Компании приносят больше владельцу, то есть народу, и меньше используются для политических прихотей. Коррупция сокращается. Централизованное управление - это способ сделать госсектор современным", - подчеркнул он.

Заместитель министра заявил, что новая структура также будет иметь независимое корпоративное управление, чтобы исключить возможную политизацию.

"Это (деполитизация - ЭП) обеспечивается сбалансированием полномочий на уровне политического контроля за этой структурой, то есть форматом надзора над ней, правилами назначения, увольнения и подотчетности этого человека.

Фонд должен иметь независимое наблюдательный совет и корпоративное управление, чтобы им нельзя было управлять вручную.

Для реализации этого решения необходимы законодательные изменения. В финале это решение будет принимать парламент.

Этап парламентского обсуждения идеи еще впереди", - заявил заместитель министра.

Также Кухта подтвердил, что Фонд национального богатства заработает в 2020 году.

"Мы планируем внести закон в парламент, публично обсудить его с депутатами, принять и создать фонд", - резюмировал Кухта.

Читайте подробнее о масштабах украинской приватизации в интервью: Замминистра экономики Павло Кухта: с 3700 компаний в госсобственности должно остаться 200



Экономическая правда