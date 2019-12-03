Датской компании грозит штраф в Украине за создание "ценового картеля"

Антимонопольный комитет 9 декабря рассмотрит начатое еще в 2016 году дело в отношении ценового картеля между глобальной фармацевтической компанией Ново Нордиск и ее восемью украинскими дистрибьюторами.

Об этом написала бывшая государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская на своей странице в Facebook.

С 2016 года Комитет расследует заговор между "Ново Нордиск" и ее дистрибьюторами в Украине - ООО "Медфарком", ОАО "Медфарком-Центр", ООО "БаДМ", ООО "БаДМ-Б", ООО "Аптека "ЗИ", ПАО "Ганза", ООО "Фармадис" и ООО "Медфарм".

По версии антимонопольщиков, указанные компании заключили договоры, условия которых привели к необоснованному завышению цен на препараты "Ново Нордиск" для конечного потребителя.

Временные границы возможного нарушения конкурентного законодательства определены рамками 2011-2017 годов.

Если нарушение будет доказано, ответчики получат штраф в размере до 10% от дохода за последний отчетный год.

Как напомнила Загребельская, еще в мае 2019 года АМКУ направил представление с предварительными выводами по делу всех упомянутых компаний, кроме "БаДМ-Б", "Аптека ЗИ" и "Ганза".

"Хотя это не является препятствием для Комитета рассматривать дело и принимать решения, в данном случае АМКУ ждал полгода. Если Комитет не успеет рассмотреть дело в 2019 году, то принять решение сможет уже не раньше марта 2020 года. Также в таком случае штраф может быть наложен уже только по доходам 2019 года, которого у "пропавших" трех компаний может не быть", – заявила Загребельская.

Также она напомнила, что в случае принятия АМКУ решения о совершении компаниями нарушения, потребители (физические и юридические лица), переплатившие за приобретенные лекарственные средства, будут иметь право в судебном порядке возместить причиненный им ущерб в двойном размере.

Напоминаем:

В июне прошлого года Антимонопольный комитет оштрафовал "Ново Нордиск А/С" (Дания) и "Ново Нордиск Хелс Кеа АГ" ​​(Швейцария) на общую сумму 648 тыс грн за предоставление информации в неполном объеме в ответ на шесть требований регулятора.

Основными направлениями работы глобальной фармацевтической компании "Ново Нордиск" является лечение сахарного диабета, проблем гемостаза, терапия гормоном роста, заместительная гормональная терапия для женщин.

Штаб-квартира находится в пригороде Копенгагена.

Экономическая правда