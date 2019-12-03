Банки будут обязаны раскрыть полную информацию об услугах – НБУ

Национальный банк утвердил новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах, а также рекомендации по организации банками рассмотрения обращений потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Банкам нужно изменить информацию об услугах на сайтах и в рекламе, чтобы соответствовать требованиям. НБУ дает финансовым учреждениям шесть месяцев для адаптации.

При этом через три месяца все банки должны предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на сайте в едином унифицированном формате. В частности, указывать полную стоимость услуги, в том числе комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика), периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т. п.

"Потребитель, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках и т. д., а также легко сравнить услуги нескольких различных банков. Управление защиты потребителей финансовых услуг Нацбанка через три месяца начнет контролировать соблюдение банками этих требований и осуществлять ежедневный мониторинг вебсайтов", - говорится в сообщении.

НБУ сообщает, что за нераскрытие информации об услугах в полном объеме в законодательстве предусмотрены штрафные санкции от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай.

Через шесть месяцев в сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги.

Также через шесть месяцев заработают новые требования к раскрытию информации в рекламе. Реклама также должна содержать существенные характеристики банковской услуги, в частности, информацию о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках и т.д.

НБУ рекомендует финучреждениям разработать автоматизированную базу данных, куда будет вноситься вся информация об обращениях граждан.

Также банкам рекомендуется определять ответственного сотрудника за рассмотрение каждого обращения, проводить программы обучения сотрудников банка, которые работают с клиентами, устранять выявленные при обращении нарушения, а также предупреждать подобные нарушения в отношении других клиентов.

Напоминаем:

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому НБУ получил полномочия на защиту прав потребителей финансовых услуг.

Он начнет действовать с января 2020 года.

Экономическая правда