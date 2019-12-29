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"Укрэнерго" купило гибридную Toyota Camry за миллион гривен

Воскресенье, 29 декабря 2019, 17:37

ЗАО "НЭК "Укрэнерго" 18 декабря по результатам тендера заказало ООО "Восток автомир" легковой автомобиль за 953 тысяч гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

Фирма поставит авто Toyota Camry Hybrid. Авто будет иметь отделку сидений кожей с перфорацией, круиз-контроль, обогрев сидений, климат-контроль, подушки безопасности, аудиосистему Toyota с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.0 "и акустической системой JBL.

В автосалонах Toyota Camry Hybrid без дополнительной комплектации продают за 956 тысяч гривен.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО Фирма "Алмаз мотор, ЛТД" Алексея Шохи и Александра Корниенко, чье предложение было выше на 760 гривен. Ожидаемая стоимость составила 953,7 тысяч гривен. Фирмы не торговались во время аукциона.

Учредителями запорожского ООО "Восток автомир" является Алексей Кравчун и ООО "Компания по управлению активами "Инвестгруп", бенефициаром которого является отец Алексея Кравчуна Степан Кравчун. Директором фирмы-победителя является Денис Сидоров.

Как сообщалось, в начале года "Укрэнерго" купило 14 полноприводных кроссоверов Hyundai Tucson по 740 тысяч гривен на общую сумму 8,93 млн гривен.

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Укрэнерго

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