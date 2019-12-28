Кабмин предлагает создать Нацкомиссию по транспорту
Кабинет министров одобрил законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий", - отмечает премьер-министр Алексей Гончарук.
Как отмечается, целью деятельности Комиссии будет государственное регулирование, мониторинг и контроль в сфере транспорта.
Задача данного органа: формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов; контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование; способствовать развитию конкуренции на рынке.
Экономическая правда
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