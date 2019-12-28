В УЗ сообщили, сколько пассажиров будут встречать Новый год в поездах

Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров, всего в праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как отмечается, на поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, "Укрзализныця" предложила 66,846 тысяч мест в поездах дальнего следования.

"Из них 16,678 тысяч мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление", - говорится в сообщении.

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году "Укрзализныця" назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году.

Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненным маршрутам.

Экономическая правда