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В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту

Суббота, 28 декабря 2019, 16:02

В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту, реконструкция которого длилась с начала 2017 года. 

Источник: Мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, Укринформ

Дословно: "Это происходит сейчас: открываем проезд Шулявским путепроводом", - заявил Кличко. 

Детали: Мэр Киева в костюме Деда Мороза проехал на квадрацикле по Шулявскому мосту, дав старт движению. 

После этого по мосту возобновилось движение транспорта. 

В комментарии журналистам Кличко заявил, что мост является "современным, который будет много лет эксплуатироваться и снизит транспортную нагрузку" в Киеве.

Дословно: "Очень хорошо, что мы успели открыть движение транспорта, как и обещали, до конца года. ... Следующий шаг - мы также планируем до конца следующего года запустить автосообщение между левым и правым берегом Киева на Подольско-Воскресенском мосту. Это также будет подарком в следующем году для киевлян", - заявил Кличко.

Напомним,

22 декабря строители начали асфальтировать Шулявский путепровод.

27 декабря Шулявский путепровод с помощью грузовиков испытали на прочность.

Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.

До конца 2019 года планировалось завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".

Украинская правда

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Киев

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