В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту, реконструкция которого длилась с начала 2017 года.

Источник: Мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, Укринформ

Дословно: "Это происходит сейчас: открываем проезд Шулявским путепроводом", - заявил Кличко.

Детали: Мэр Киева в костюме Деда Мороза проехал на квадрацикле по Шулявскому мосту, дав старт движению.

После этого по мосту возобновилось движение транспорта.

В комментарии журналистам Кличко заявил, что мост является "современным, который будет много лет эксплуатироваться и снизит транспортную нагрузку" в Киеве.

Дословно: "Очень хорошо, что мы успели открыть движение транспорта, как и обещали, до конца года. ... Следующий шаг - мы также планируем до конца следующего года запустить автосообщение между левым и правым берегом Киева на Подольско-Воскресенском мосту. Это также будет подарком в следующем году для киевлян", - заявил Кличко.