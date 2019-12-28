Зеленский подписал закон о соответствии работы НКРЭ требованиям Конституции

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующая информация обнародована на сайте парламента.

"Возвращено с подписью президента", – указано на официальном сайте Верховной Рады.



Согласно информации, документу присвоен №394-IX. Текст документа на сайте отсутствует, также он не опубликован в официальном издании Рады.

Как сообщалось, в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона об НКРЭКУ.



Суд разрешил исправить закон о комиссии до 2020 года. Невыполнение решения КС не позволило бы комиссии принимать необходимые решения с 1 января 2020 года, пишет "Интерфакс-Украина".



19 декабря Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №2490-1, направленный на приведение деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины в соответствие с решением Конституционного суда от 13 июня 2019 года.

Авторы законопроекта - Андрей Герус, Андрей Жупанин и Олег Семинский (все - фракция "Слуга народа").



Согласно закону, НКРЭ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и создается Кабинетом министров. В настоящее время регулятор является независимым органом.

Комиссия представляет собой коллегиальный орган, осуществляющий госрегулирование, мониторинг и контроль деятельности субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг.

С учетом запуска с июля 2019 года нового оптового рынка электроэнергии закон предусматривает добавление к уже определенным полномочиям комиссии полномочий по регулированию деятельности по организации купли-продажи э/э на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке, обеспечению покупки э/э по "зеленому" тарифу и трейдерской деятельности.



Закон предусматривает, что члены и руководитель комиссии назначаются распоряжениями правительства (в отличие от предыдущего закона, согласно которому глава и члены комиссии назначаются указами президента) по итогам конкурсного отбора. Конкурсная комиссия создается при Кабмине в составе пяти человек.

В комиссию входят три человека по представлению профильного парламентского комитета, по одному - по представлению министерств, отвечающих за энергетику, региональное развитие и ЖКХ.



Среди прочего, закон предусматривает сокращение для кандидатов (как на должность главы, так и на должность членов комиссии) необходимый опыт работы в сферах энергетики и коммунальных услуг с пяти до трех лет.



Назначение членов и главы регулятора по итогам конкурса (исходя из списка представленных комиссией кандидатур) осуществляет Кабмин в срок не позднее пяти дней с момента соответствующего представления конкурсной комиссии.



Члены регулятора назначаются сроком на шесть лет. В случае досрочного увольнения члена комиссии новое назначение по итогам конкурса осуществляет Кабмин сроком не менее чем на два года.



В случае неправомочности (отсутствия кворума) регулятора Кабмин вправе назначать необходимое количество членов НКРЭКУ до момента их избрания по итогам конкурса, но на срок не более трех месяцев.



Заседания конкурсной комиссии проводятся в форме открытых слушаний с обеспечением видео- и аудиофиксации на правительственном сайте, но, в отличие от действующего закона, без трансляции в режиме реального времени. Срок полномочий конкурсной комиссии составляет три года и может быть досрочно прекращен правительством.



В июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона об НКРЭКУ. Суд разрешил исправить закон о комиссии до 2020 года.



НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.