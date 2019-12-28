Кабмин хочет отменить часть штрафов по пользованию кассовыми аппаратами

27 декабря правительство одобрило проект изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и ряда законов, касающихся детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как отмечается, при использовании кассовых аппаратов для субъектов хозяйствования предусматривается уменьшение ответственности.

В частности, в проекте прописано предложение отмены некоторых видов штрафов в случае использования программного РРО: например, если контрольная лента не напечатана или не создана в электронной форме, или же за непредставление отчетности в контролирующие органы.

"Это необходимые изменения, которые сделают невозможными применение штрафов к предпринимателям из-за возможных недостатков РРО, уменьшат риск коррупции со стороны проверяющих органов и помогут бизнесу адаптироваться к новым требованиям по РРО", - прокомментировал законопроект заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович.

Проект изменений в закон также предусматривает отмену штрафов предыдущего программирования наименования цен, товаров (услуг) и учета их количества.

"Правительство планирует внедрение риск-ориентированного подхода при проведении ГНС фактических проверок по соблюдению физическими лицами - предпринимателями требований в сфере применения РРО", - говорится в сообщении.

"А также благодаря проекту изменений в закон можно будет доработать программные РРО с учетом потребностей бизнеса и целей государственной фискальной политики", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.

По новому закону ФЛП 2, 3 и 4 группы обязуются использовать регистраторы расчетных операций (иными словами кассовые аппараты - ЕП), в том числе в виде приложений на смартфон или компьютер.



Налоговая служба бесплатно предоставит бизнесу программный РРО, который называется "E-Receipt" (е-Чек - электронный чек). Скачать и протестировать приложение можно с веб-страницы налоговой. Также можно создать собственную программу и внести ее в реестр налоговой.

10 ноября представители микро, малого и среднего бизнеса провели под КВЦ "Парковый" мирную неполитическую акцию с требованием отменить законы №128, 129, которые, по их мнению, уничтожают упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.



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Экономическая правда