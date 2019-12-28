Налоговая реформа-2020: НДФЛ, ЕСВ и военный сбор могут объединить

В следующем году депутаты намерены начать подготовку к налоговой реформе. В первую очередь решили взяться за реформирование налогообложения доходов граждан.

Об этом в интервью "Минфину" рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Мы пока обсуждаем ядро ​​налоговой реформы - изменение налогообложения доходов. Самые главные моменты - это объединение НДФЛ (налог на доходы физических лиц), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора в единый налог", - сообщил депутат.

Сейчас действует единая ставка налога на доходы в размере 18%. По словам Гетманцева, вместо нее планируют ввести несколько: базовую, повышенную и пониженную.

Точные размеры ставок пока не известны. Окончательные расчеты сейчас делают в Министерстве финансов. "Могу сказать только, что шкала не будет плоской, будет пропорция. Минимальная ставка составит 15%", - уточнил Гетманцев.

Финалом налоговой реформы должно стать введение в Украине всеобщего декларирования. Оно не будет обязательным для всех, но украинцы сами будут в нем заинтересованы.

"Если вы платите налог по обычной, базовой ставке, можете не подавать декларацию. Но если вы подадите, вам пересчитают налог по минимальной ставке и государство вернет вам расписку о налоге и, возможно, выплатит кэшбек. Мы также хотим использовать практику, которая есть в зарубежных странах", - сказал он.

"Отнимать с дохода расходы на аренду жилья, лечение, содержание пожилых родителей старше 80 лет, на отдых в Украине. Наша задача - максимально приблизить доход до чистого дохода, то есть реального объекта налогообложения", - пояснил председатель налогового комитета.

Напомним:

Ранее председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что ставки налога на доходы физических лиц нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам.

О возможности снижения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) говорила также министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, предпосылки для этого в 2020 году создаст перевыполнение государственного бюджета.

НДФЛ - основной налог на доходы физических лиц в Украине. Размеры ставок НДФЛ определены в ст. 167 НКУ. Основной ставкой является 18%. Она применяется почти для всех видов доходов граждан.

ЕСВ - консолидированный (сводный) страховой взнос. Его сбор осуществляется в системе общеобязательного госстрахования в обязательном порядке и на регулярной основе. В Украине с января 2016 года основная ставка ЕСВ составляет 22%.

Военный сбор - налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины, которым облагаются доходы физических лиц на территории Украины. Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.