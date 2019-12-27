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Укрпочта опубликовала свой график работы на новогодние праздники

Пятница, 27 декабря 2019, 18:29
 

Компания Укрпочта опубликовала график своей работы на новогодние праздники, которые в Украине определены выходными днями.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что все отделения будут работать на праздники, кроме 1 и 7 января 2020 года: в эти дни будут открыты отдельные представительства.

1 января будут работать 11 почтовых отделений и 3 участка курьерских доставлены, в частности, в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе, Харькове.

7 января будут работать 16 отделений и 4 участка.

В Киеве будут работать 3 отделения "Укрпочты": на ул. Крещатик, 22 и ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 (10:00-18:00) и на пл. Вокзальная, 1 (00:00-24:00 с перерывом 23:30-00:15).

Экономическая правда

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Укрпочта

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