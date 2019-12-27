Сколько платят рабочим спецалистам в Украине – исследование
Среди наиболее популярных по количеству вакансий рабочих специалистов больше всего платят водителям и монтажникам - в среднем 15 тысяч гривен в месяц.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами OLX Работа.
Отмечается, что зарплаты официантов - на 2 тысячи гривен выше, чем в среднем по барно-ресторанной сфере.
"Вакансия продавца стала наиболее популярной среди рабочих профессий в 2019 году. Работодатели разместили более 25 630 объявлений о поиске сотрудников. Зарплату им предлагают примерно 8000 грн в месяц, это на 300 грн больше, чем средний заработок в сфере торговли", - говорится в сообщении.
На втором месте по количеству вакансий оказалась профессия водителя, этих специалистов искали 18 390 раз. Зарплаты им обещали почти в 2 раза больше, чем у продавцов - 15 тыс грн. Средние доходы в сфере транспорта и логистики ниже - 11 300 грн в месяц.
"Первую тройку заканчивают повары - для их поиска по 2019 на OLX Работа разместили более 8 300 вакансий. Их зарплаты одни из самых высоких в рейтинге - 10 000 грн. На 1000 грн меньше предлагают грузчикам - в среднем 9 000 грн в месяц. Они также среди самых нужных работников - работодатели опубликовали 4 610 вакансий, чтобы их найти", - свидетельствуют результаты исследования.
Топ-10 самых популярных по количеству объявлений рабочих вакансий в Украине
|
№
|
Найбільш популярні вакансії
|
Кількість вакансій
|
Медіанна зарплата в місяць
|
1
|
продавець
|
25 630
|
8 000 грн
|
2
|
водій
|
18 390
|
15 000 грн
|
3
|
кухар
|
8 310
|
10 000 грн
|
4
|
вантажник
|
4 610
|
9 000 грн
|
5
|
прибиральниця
|
4 100
|
5 000 грн
|
6
|
офіціант
|
3 870
|
9 500 грн
|
7
|
охоронець
|
3 620
|
7 250 грн
|
8
|
бариста
|
3 620
|
8 250 грн
|
9
|
монтажник
|
2 360
|
15 000 грн
|
10
|
кур’єр
|
2 340
|
10 500 грн
Экономическая правда
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