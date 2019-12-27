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Сколько платят рабочим спецалистам в Украине – исследование

Пятница, 27 декабря 2019, 18:09
 

Среди наиболее популярных по количеству вакансий рабочих специалистов больше всего платят водителям и монтажникам - в среднем 15 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами OLX Работа.

Отмечается, что зарплаты официантов - на 2 тысячи гривен выше, чем в среднем по барно-ресторанной сфере.

"Вакансия продавца стала наиболее популярной среди рабочих профессий в 2019 году. Работодатели разместили более 25 630 объявлений о поиске сотрудников. Зарплату им предлагают примерно 8000 грн в месяц, это на 300 грн больше, чем средний заработок в сфере торговли", - говорится в сообщении.

На втором месте по количеству вакансий оказалась профессия водителя, этих специалистов искали 18 390 раз. Зарплаты им обещали почти в 2 раза больше, чем у продавцов - 15 тыс грн. Средние доходы в сфере транспорта и логистики ниже - 11 300 грн в месяц.

 
 

"Первую тройку заканчивают повары - для их поиска по 2019 на OLX Работа разместили более 8 300 вакансий. Их зарплаты одни из самых высоких в рейтинге - 10 000 грн. На 1000 грн меньше предлагают грузчикам - в среднем 9 000 грн в месяц. Они также среди самых нужных работников - работодатели опубликовали 4 610 вакансий, чтобы их найти", - свидетельствуют результаты исследования.

Топ-10 самых популярных по количеству объявлений рабочих вакансий в Украине

Найбільш популярні вакансії

Кількість вакансій

Медіанна зарплата в місяць

1

продавець

25 630

8 000 грн

2

водій

18 390

15 000 грн

3

кухар

8 310

10 000 грн

4

вантажник

4 610

9 000 грн

5

прибиральниця

4 100

5 000 грн

6

офіціант

3 870

9 500 грн

7

охоронець

3 620

7 250 грн

8

бариста

3 620

8 250 грн

9

монтажник

2 360

15 000 грн

10

кур’єр

2 340

10 500 грн

Экономическая правда

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