Сколько платят рабочим спецалистам в Украине – исследование

Среди наиболее популярных по количеству вакансий рабочих специалистов больше всего платят водителям и монтажникам - в среднем 15 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами OLX Работа.

Отмечается, что зарплаты официантов - на 2 тысячи гривен выше, чем в среднем по барно-ресторанной сфере.

"Вакансия продавца стала наиболее популярной среди рабочих профессий в 2019 году. Работодатели разместили более 25 630 объявлений о поиске сотрудников. Зарплату им предлагают примерно 8000 грн в месяц, это на 300 грн больше, чем средний заработок в сфере торговли", - говорится в сообщении.

На втором месте по количеству вакансий оказалась профессия водителя, этих специалистов искали 18 390 раз. Зарплаты им обещали почти в 2 раза больше, чем у продавцов - 15 тыс грн. Средние доходы в сфере транспорта и логистики ниже - 11 300 грн в месяц.

"Первую тройку заканчивают повары - для их поиска по 2019 на OLX Работа разместили более 8 300 вакансий. Их зарплаты одни из самых высоких в рейтинге - 10 000 грн. На 1000 грн меньше предлагают грузчикам - в среднем 9 000 грн в месяц. Они также среди самых нужных работников - работодатели опубликовали 4 610 вакансий, чтобы их найти", - свидетельствуют результаты исследования.

Топ-10 самых популярных по количеству объявлений рабочих вакансий в Украине

№ Найбільш популярні вакансії Кількість вакансій Медіанна зарплата в місяць 1 продавець 25 630 8 000 грн 2 водій 18 390 15 000 грн 3 кухар 8 310 10 000 грн 4 вантажник 4 610 9 000 грн 5 прибиральниця 4 100 5 000 грн 6 офіціант 3 870 9 500 грн 7 охоронець 3 620 7 250 грн 8 бариста 3 620 8 250 грн 9 монтажник 2 360 15 000 грн 10 кур’єр 2 340 10 500 грн

Экономическая правда