Экспресс в "Борисполь" УЗ запустила поезд украинского производства

Фото: ЦТС

Дизель-поезд, изготовленный на Крюковском вагоностроительном заводе, запустили на маршруте с киевского вокзала в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает ЦТС.

Поезд имеет 3 вагона, что позволит перевозить большее количество пассажиров в часы пик.

"Наиболее просторным является промежуточный вагон, в котором предусмотрено 61 место по схеме 2х2, есть санитарный модуль. В одном из главных вагонов 58 мест по схеме 2х3, там же есть купе стюарда.

В другом главном вагоне - 51 место, в нем находится санитарный модуль увеличенного размера для пассажиров с особыми потребностями, есть место для колясок. В общем поезд рассчитан на 470 пассажиров с учетом стоячих мест", - говорится в сообщении.

фото: ЦТС

Отмечается, что пассажирские места оборудованы индивидуальными розетками с USB-разъемами, в салоне установлены информационные мониторы, также есть три салонных кондиционера инверторного типа мощностью 26 кВт каждый.

Срок службы поезда - 40 лет. Он может работать в диапазоне температур от -40 до +40 градусов Цельсия.

фото: ЦТС

Напомним:

Kyiv Boryspil Express соединяет главный железнодорожный вокзал украинской столицы Киев-Пассажирский с Международным аэропортом "Борисполь". Экспрессы делают промежуточную остановку продолжительностью 2 минуты на вокзале Дарница.

Kyiv Boryspil Express начал работу 30 ноября 2018 года.