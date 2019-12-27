Премьер: Общая стоимость госактивов переданных на приватизацию – 12 миллиардов
Кабмин передал еще ряд государственных предприятий в Фонд государственного имущества для приватизации, общее количество переданных объектов уже составляет 530.
Об этом сообщает правительственный портал.
"За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен.
В следующем году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи.
Напомним:
26 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", который Верховная Рада приняла 3 октября.
Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе.
Экономическая правда
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