МИУ и Минцифры презентовали транспортный портал э-услуг. Какие функции доступны
В Украине создали транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua, который объединяет электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли в одну систему.
Портал показали на совместном брифинге министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, передает пресс-служба МИУ.
На транспортном портале можно закать не только государственные административные услуги в области транспорта, но и получить общие тематические сервисы.
"Мультимодальность транспорта и цифровые транспортные коридоры - есть приоритетами для министерства инфраструктуры. Для этого мы создаем электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли.
Цифровые решения нужны для развития Шелкового пути и других транспортных коридоров ", - отметил Криклий.
Какие функции будут в транспортном портале электронных услуг.
1. Бронирование разрешений на международные перевозки.
Что предлагается:
- Интегрированная система идентификации id.gov.ua
- Онлайн подача и уплата заявки
- Быстрая проверка документов
- Бронирование определенного бланке разрешения для определенного перевозчика
По словам ведомства процедура занимает до 3 минут.
2. Пост-контроль
Обмен данными с таможнею предоставляет возможности реального отслеживания злоумышленников, которые пытаются подделать разрешения или нарушают порядок их использования.
Каждое зарегистрированное разрешение может быть прослежена с момента его бронирования или печати до пересечения границы и возврат на пункт выдачи разрешения.
3. Разрешения на негабаритные перевозки
Что предлагается:
- Интегрированная система идентификации id.gov.ua
- Онлайн подача и уплата заявки
- Значительное ускорение процедуры
4. Е-протокол
Для учета и оперативной обработки протоколов актов, выписываются инспекторами Укртрансбезопасности был введен новый формат - е-протокол.
Позволяет инспекторам напрямую с дороги оперативно передавать в департамент контроля Укртрансбезопасности информацию о нарушителей с целью дальнейшей обработки инцидентов.
5. Видеонаблюдение
Для осуществления общественного контроля и повышения прозрачности процесса выдачи разрешений организована трансляция с Пунктов выдачи разрешений в городах Ковель, Голобы, Львов, Винница, Хмельницкий, Борисполь, Коростень.
В ближайшее время планируется добавление еще 7 пунктов и других важных объектов.
6. э-ТТН Электронный документ для подтверждения права на осуществление грузовых перевозок.
Сейчас введен пилотный проект, построена центральная база данных электронной ТТН, в нее вносятся данные от коммерческих систем документооборота обслуживающих грузоперевозчиков.
"Ожидайте портале в ближайшее время расширение сервисов для автотранспорта (разрешение на перегрузку), сервисы для моряков и возможность регистрации воздушных судов", - подчеркнул Владислав Криклий.
Отмечается, что портал будет наполняться сервисами, а также в планах внедрение платежных сервисов, подключение к системе электронного взаимодействия Трембита, внедрение Security Operation Center на базе центра кибербезопасности ГП ГЦЦК.
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