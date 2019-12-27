МИУ и Минцифры презентовали транспортный портал э-услуг. Какие функции доступны

В Украине создали транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua, который объединяет электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли в одну систему.

Портал показали на совместном брифинге министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, передает пресс-служба МИУ.

На транспортном портале можно закать не только государственные административные услуги в области транспорта, но и получить общие тематические сервисы.

"Мультимодальность транспорта и цифровые транспортные коридоры - есть приоритетами для министерства инфраструктуры. Для этого мы создаем электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли.

Цифровые решения нужны для развития Шелкового пути и других транспортных коридоров ", - отметил Криклий.

Какие функции будут в транспортном портале электронных услуг.



1. Бронирование разрешений на международные перевозки.

Что предлагается:

- Интегрированная система идентификации id.gov.ua

- Онлайн подача и уплата заявки

- Быстрая проверка документов

- Бронирование определенного бланке разрешения для определенного перевозчика

По словам ведомства процедура занимает до 3 минут.



2. Пост-контроль

Обмен данными с таможнею предоставляет возможности реального отслеживания злоумышленников, которые пытаются подделать разрешения или нарушают порядок их использования.

Каждое зарегистрированное разрешение может быть прослежена с момента его бронирования или печати до пересечения границы и возврат на пункт выдачи разрешения.

3. Разрешения на негабаритные перевозки

Что предлагается:

- Интегрированная система идентификации id.gov.ua

- Онлайн подача и уплата заявки

- Значительное ускорение процедуры

4. Е-протокол

Для учета и оперативной обработки протоколов актов, выписываются инспекторами Укртрансбезопасности был введен новый формат - е-протокол.

Позволяет инспекторам напрямую с дороги оперативно передавать в департамент контроля Укртрансбезопасности информацию о нарушителей с целью дальнейшей обработки инцидентов.



5. Видеонаблюдение

Для осуществления общественного контроля и повышения прозрачности процесса выдачи разрешений организована трансляция с Пунктов выдачи разрешений в городах Ковель, Голобы, Львов, Винница, Хмельницкий, Борисполь, Коростень.

В ближайшее время планируется добавление еще 7 пунктов и других важных объектов.

6. э-ТТН Электронный документ для подтверждения права на осуществление грузовых перевозок.

Сейчас введен пилотный проект, построена центральная база данных электронной ТТН, в нее вносятся данные от коммерческих систем документооборота обслуживающих грузоперевозчиков.

"Ожидайте портале в ближайшее время расширение сервисов для автотранспорта (разрешение на перегрузку), сервисы для моряков и возможность регистрации воздушных судов", - подчеркнул Владислав Криклий.

Отмечается, что портал будет наполняться сервисами, а также в планах внедрение платежных сервисов, подключение к системе электронного взаимодействия Трембита, внедрение Security Operation Center на базе центра кибербезопасности ГП ГЦЦК.