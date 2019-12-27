Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 27 декабря: межбанк, наличный и "черный" рынки

Пятница, 27 декабря 2019, 11:19
 

27 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,45 – 23,53 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,54 - 23,58 гривни;

Евро - 26,19 - 26,23 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,34 – 23,89 гривни. Евро покупают по 25,67 гривни, продают по 26,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 23,62 - 24,09 гривни, евро - 25,95 - 26,37 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 27 декабря на уровне 23,29 гривни за доллар.

26 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,45 - 23,53 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка ослабла 26 декабря 2019, 17:38
Межбанк: гривня удерживает позиции 24 декабря 2019, 18:00
Курс валют на 24 декабря: межбанк, наличный и "черный" рынки 24 декабря 2019, 11:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!