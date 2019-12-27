Курс валют на 27 декабря: межбанк, наличный и "черный" рынки

27 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,45 – 23,53 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,54 - 23,58 гривни;

Евро - 26,19 - 26,23 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,34 – 23,89 гривни. Евро покупают по 25,67 гривни, продают по 26,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 23,62 - 24,09 гривни, евро - 25,95 - 26,37 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 27 декабря на уровне 23,29 гривни за доллар.

26 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,45 - 23,53 гривни за доллар.

Экономическая правда