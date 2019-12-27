В Москве надеются на отмену запрета на импорт электроэнергии в Украину

Министр энергетики РФ Александр Новак назвал решение о запрете на импорт российской электроэнергии в Украину не конструктивным, и выразил надежду на отмену этого решения.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей", — сказал Новак.

Новак добавил, что населению и коммерческим организациям, которым важнее всего наличие в помещении света и тепла, позиция Киева "не добавляет оптимизма". "Надеемся, что когда-то это решение будет отменено", — заключил он.

Напомним:



25 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).