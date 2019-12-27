Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 27 декабря на уровне 23,29 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 25,80 (на 26 декабря - также 25,76 гривни).

Напомним:

26 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,45 - 23,53 гривни за доллар.

26 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,24 - 23,25 гривни за доллар.