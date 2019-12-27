Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
Пятница, 27 декабря 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 27 декабря на уровне 23,29 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 25,80 (на 26 декабря - также 25,76 гривни).
Напомним:
26 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,45 - 23,53 гривни за доллар.
26 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,24 - 23,25 гривни за доллар.
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