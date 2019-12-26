АМКУ требует от украинских виноделов не использовать грузинскую символику

Антимонопольный комитет требует прекратить введение в заблуждение потребителей путем распространения недостоверной информации о происхождении и свойств товаров и услуг - в частности, производителей вина.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В Комитете отметили, что некоторые украинские виноделы начали обозначать свою продукцию способом, который указывает на происхождение вина якобы из Грузии.

В частности, так поступили АО "Коблево" из Николаевщины, СП "Аквавинтекс" и ЧАО "Одессавинпром" с Одесской области.

"Компании оформляют бутылки этикетками с элементами грузинского флага, надписями буквами грузинского алфавита, изображением карты Республики Грузия, мужчины в грузинском национальном костюме и тому подобное.

Названия напитков также недвусмысленно связывают их с Кавказом. Наконец, именно эти элементы оформления являются доминирующими, в то время как информация о украинском производителе напитка - маленькими буквами", - говорится в сообщении.

АМКУ рекомендовал виноделам "принять меры по недопущению распространения на этикетках и контрэтикетках вина обозначений, которые могут свидетельствовать и быть воспринятыми как информация о происхождении этого напитка".

О результатах рассмотрения производители должны сообщить АМКУ в 10-дневный срок.

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