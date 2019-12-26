НБУ впервые за 13 месяцев провел аукцион по покупке валюты
Национальный банк выкупил у банков 230 миллионов долларов на аукционе по покупке иностранной валюты.
Об этом сообщил глава Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов на своей странице в Facebook.
Отмечается, что регулятор готов был выкупить до 1 миллиарда долларов по курсу 23,25 гривни за доллар. Общий объем заявок составил 275,3 млн долларов.
Как известно, последнее время Нацбанк осуществлял интервенции с использованием Matching – функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters, а также в форме запроса наилучшего курса.
26 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,23 - 23,25 гривни за доллар, сообщает Finance.ua.
На 13:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 23,27 - 23,29 гривни;
Евро - 25,79 - 25,81 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 22,95 - 23,26 гривни. Евро покупают по 25,33 гривни, продают по 25,80 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 23,08 - 23,20 гривни, евро - 25,45 - 25,60 гривни.
Экономическая правда
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