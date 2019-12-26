Украэрорух потерял 19 миллиардов вследствие оккупации Крыма и части Донбасса

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения вследствие временной оккупации Крыма и части Донбасса получило значительные финансовые и операционные потери, которые оцениваются в 19 миллиардов гривень.

Об этом рассказал в интервью НВ Бизнес и. о. директора Украэроруха Андрей Ярмак.

"Если в 2013 году общий объем составил 530 тыс. полетов, то в 2018 году - всего около 300 тысяч. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в 3 раза. Наши совместные недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно в 19 млрд грн ", - сказал Ярмак.

Он пояснил, что в 2013 году большая часть полетов была транзитной - 65%, и в основном это были полеты в Симферопольском FIR-e (район полетной информации) из Европы в страны Юго-Восточной Азии.

"После того, как произошла временная оккупация Крыма, в марта 2014 года Госавиаслужба приняла решение закрыть воздушное пространство над полуостровом. Поэтому транзитные потоки пошли на юг, к берегам Турции", - рассказал Ярмак.

Он добавил, что сейчас транзитные потоки составляют более 40% от общего количества обслуженных предприятием рейсов авиакомпаний. Это преимущественно транзит с юга на север и обратно.

По его словам, в Украэрорухе работают над увеличением транзита, в частности, разработали процедуры использования воздушного пространства в районе Черного моря и открыли 4 трассы над Черным морем, которые активно используются.

Ярмак отметил, что по этим трассам проходит около 70 рейсов в сутки, и ими пользуются МАУ, Georgian Airways, Air Arabia, Windrose, SkyUp Airlines, Air Moldova, Travel Service Airlines (Чехия) и другие авиакомпании.

По его мнению, глобальное восстановление транзитного потенциала Украины - это скорее политический вопрос.