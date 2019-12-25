В январе открывается новая украинская стриминговая платформа

В январе 2020 году в Украине начнет работу стримингова платформа для легального просмотра нового украинского кино Takflix

Об этом сообщает ITC.

Сейчас проект существует в тестовом режиме, но уже скоро планируется запуск полноформатного онлайн-кинотеатра.

Своей основной целью авторы проекта называют желание, чтобы украинские фильмы были легально доступны онлайн в любой точке планеты в любое время.

В ближайшие полгода платформа будет работать в тестовом режиме и будет выпускать один фильм в месяц.

Отбором фильмов будет заниматься команда собственных программеров.

На этапе пилота это будет небольшая коллекция украинского авторского и независимого кино, дальше планируется расширение в других направлениях.

Первым фильмом на "Такфликси" станет антиутопия в стиле мокьюментари "2020: Безлюдная страна" Корнея Грицюка. Фильм рассказывает об Украине в 2020 году, откуда, после внедрения безвиза выехали все жители.