В январе открывается новая украинская стриминговая платформа
В январе 2020 году в Украине начнет работу стримингова платформа для легального просмотра нового украинского кино Takflix
Об этом сообщает ITC.
Сейчас проект существует в тестовом режиме, но уже скоро планируется запуск полноформатного онлайн-кинотеатра.
Своей основной целью авторы проекта называют желание, чтобы украинские фильмы были легально доступны онлайн в любой точке планеты в любое время.
В ближайшие полгода платформа будет работать в тестовом режиме и будет выпускать один фильм в месяц.
Отбором фильмов будет заниматься команда собственных программеров.
На этапе пилота это будет небольшая коллекция украинского авторского и независимого кино, дальше планируется расширение в других направлениях.
Первым фильмом на "Такфликси" станет антиутопия в стиле мокьюментари "2020: Безлюдная страна" Корнея Грицюка. Фильм рассказывает об Украине в 2020 году, откуда, после внедрения безвиза выехали все жители.
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