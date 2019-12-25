Кабмин выберет 10 городов, в которых утеплят тысячу многоэтажек

В следующем году Фонд энергоэффективности планирует выбрать 10 пилотных городов, в которых за год должны быть утеплены 1 тыс. домов. В бюджете на это предусмотрено 6,8 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на заседании Совета развития регионов и общин.

"Раньше Фонд энергоэффективности был задизайнен так, чтобы ожидать заявки снизу. Чтобы люди собрались, решили и работали по принципу bottom-up. Сейчас мы договорились с нашими международными партнерами, и запускаем параллельный инструмент - top-down", - сказал премьер.

По его словам, целью на 2020 год является термомодернизация 1 тыс. многоэтажек.

Для этого должны выбрать 10 пилотных городов, в которых местная власть будет оказывать поддержку ОСМД, которые намерены получить гранты Фонда энергоэффективности.

Министр развития общин Алена Бабак отметила, что муниципалитеты станут третьей стороной в отношениях между Фондом энергоэффективности и ОСМД. Для этого местные власти должны создать или выбрать уже существующее коммунальное предприятие, которое станет посредником между Фондом и ОСМД.

"Такое коммунальное предприятие фактически будет помогать ОСМД контактировать с Фондом энергоэффективности, подавать заявку, проходить технический аудит зданий и получения проектной документации, даже брать на себя кредит в банке под муниципальную гарантию", - заявила Бабак.

По ее словам, с сентября 2019 лишь 18 объединений совладельцев подали заявки в Фонд энергоэффективности. Это создает риск, которым предусмотренные 6,8 млрд грн в энергомодернизации в 2020 году могут быть потрачены не полностью.

Поэтому принято решение о привлечении к процессу муниципалитетов.

Бабак отметила, что с января 2020 года правительство планирует начать отбор муниципалитетов для пилотных проектов. До марта следующего года все процедуры Фонда энергоэффективности должны быть усовершенствованы, чтобы коммунальные предприятия имели право обращаться в Фонд от имени ОСМД.

"В марте-июле должны были бы проходить подготовительные процессы: общее собрание, энергоаудит, проектная документация, заключения договоров между ОСМД и коммунальными предприятиями, представление заявок в Фонд.

В августе-ноябре мы могли бы говорить о внедрении проектов в городах. Опыт показывает, что с июля по ноябрь можно проводить масштабную термомодернизации отдельных домов.

В декабре мы бы видели, что Фонд верифицировал эти проекты и уже выплачивал бы гранты", - заявила Бабак.

Гончарук отметил, что по расчетам правительства платежка в термомодернизованих домах может быть ниже на сумму до 60%.

Напомним:

В сентябре 2019 полноценно заработал государственный Фонд энергоэффективности, начав прием заявок по программе "Энергодом".

Программа "Энергодом" предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мероприятий/работ для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный".

Фонд энергоэффективности пока оказывает поддержку только ОСМД.

В 2019 году на деятельность Фонда было выделено около 4 миллиардов гривен.

В ноябре 2019 министр Алена Бабак заявила, что в 2020 году планируется расширить круг лиц, которым Фонд энергоэффективности предоставляет гранты, добавив владельцев частных домов.

В ином случае для владельцев частных домов придется оставить программу "Теплые кредиты" после 2020 года.

Роман Скляров, ЭП