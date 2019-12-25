МАУ — единственная авиакомпания, которая имеет долги перед Украэрорухом

Единственная авиакомпания, которая имеет долги перед Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины — МАУ, одним из крупнейших акционеров которой является Игорь Коломойский.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал и.о. директора Украэроруха Андрей Ярмак.

"Все авиакомпании платят регулярно, систематично. Оплата выставленных нами счетов составляет 100%", — рассказал Ярмак.

При этом он отказался назвать точную сумму задолженности МАУ перед Украэрорухом, сославшись на то, что она оспаривается в судах.

"Она состоит из просроченной задолженности, штрафных санкций. Есть текущие платежи, поскольку мы продолжаем предоставлять им услуги. Точная сумма каждый день меняется. Но порядок цифр внушительный", — пояснил Ярмак.

По данным СМИ, речь идет о 1 млрд грн.

МАУ перестала выполнять платежи в сентябре 2018 года, в течение всего 2019 года оплаты по счетам поступали частично и в разных размерах.

"После начала переговоров в октябре 2019 частичные оплаты возобновились, что позволяет надеяться, что вопрос сдвинулся с мертвой точки", — рассказал и.о. директора Украэроруха. При этом он посетовал, что еженедельные платежи МАУ пока не перекрывают текущих счетов.

Согласно воздушного кодекса существует возможность приостановки предоставления обслуживания по аэронавигации при достижении определенного уровня задолженности.

"Но так как этот вопрос находится в судебных инстанциях, то у нас нет юридического права реализовать эту опцию", — резюмировал Андрей Ярмак.





